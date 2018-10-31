إعادة بناء سفينة تيتانيك... وانطلاقها الرسمي في 2022 (فيديو)

استؤنف العمل في بناء السفينة تيتانيك 2 بعد أن كان قد توقف بسبب مشاكل مالية بين مصنعي السفينة والحكومة الصينية.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن بإمكان الراغبين في الانطلاق في رحلة على ظهر السفينة تيتانيك تحقيق رغبتهم بحلول عام 2022 والتي من المنتظر أن تكون نسخة من السفينة "آر إم إس تيتانيك" التي غرقت في المحيط الأطلنطي الشمالي عام 1912.

This exact replica of the Titanic is setting sail in 2022!🚢 pic.twitter.com/eQZnp68izW — Daily Mail Online (@MailOnline) October 31, 2018

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ومن المنتظر أن تتجهز سفينة تيتانيك 2 بعدد كبير من قوارب النجاة، كما ستعتمد على معدات ملاحة ورادارات حديثة مدعومة بتكنولوجيا حديثة.

وصرح بالمر بأن السفينة تيتانيك2 ستنطلق في الرحلة التي انطلقت فيها السفينة الأصلية من ساوثامبتون إلى نيويورك.

وكان بالمر قد أعلن أن الرحلة الأولى، ستنقل الركاب من دبي إلى نيويورك، بحسب تقارير من كروز أريبيا، حيث ستقوم السفينة بأول رحلة لها في العام 2022.

وبحسب شركة بلو ستار لاين، تتكون السفينة تيتانيك2 من 9 طوابق تحتوي 835 مقصورة، بسعة 2400 راكبا، وطاقم مكون من 900 فرد، كما ستتوفر درجات الأولى، والثانية، والثالثة، كما كان الحال في نسخة السفينة الأصلية.

وعمد مصممو السفينة الجديدة إلى تجهيز السفينة من الداخل بشكل مشابه تماما لتصميم سفينة تيتانيك الداخلي الأصلي، بما في ذلك الدرج الكبير الذي برز في الفيلم الشهير الذي يحمل اسم السفينة.