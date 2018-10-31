مغنية روسية: الشيخة موزة ملهمتي

قالت المغنية الروسية، زارا، إنها استلهمت أمثلة من نساء أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر، وهما زوجة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الشيخة موزة، وشقيقة الأمير الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني.

وفي حديث لوكالة "سبوتنيك"، قالت زارا: "حلت الشيخة المياسة، في تصنيف مجلة "أرت ريفيو" المتخصصة في الفن المعاصر، كواحدة من أكثر النساء تأثيراً في العالم في مجال الثقافة".

وأضافت المغنية:

"الشيخة المياسة واحدة من النساء القلائل اللاتي تناضل من أجل المساواة بين الجنسين في الشرق وتولي الكثير من الاهتمام لتعليم الأطفال".

وشددت بالقول: "هؤلاء النساء حقا مصدر إلهام وسرور".

وأحيت المغنية الروسية زارا، الحاصلة على لقب فنانة السلام "اليونسكو"، حفلاً موسيقياً في العاصمة القطرية الدوحة في إطار عام الثقافة الروسية القطرية.