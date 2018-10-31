فيديو مخل لفتاة عربية مع قرد... والشرطة تتحرك

نشرت تقارير صحفية مصرية، أنباء عن قيام السلطات المحلية بالقبض على فتاة تحرشت جنسيا بقرد في أحد المحلات بمحافظة المنصورة.

وبينما لم تصدر أية بيانات من جهات التحقيق، أفادت الأنباء المتداولة بتلقي اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث، برصد مباحث الآداب بمديرية الأمن برئاسة العميد عصام أبوعرب مقطع فيديو منتشر على يوتيوب لإحدى الفتيات وهي تقوم بملامسة أجزاء حساسة لفرد في أحد المحلات العامة.

وأوضحت التقارير، أن مباحث حماية الآداب تمكنت من تحديد هوية الفتاة صاحبة الـ25 عاما، وتم ضبطها ومواجهتها، لتعترف بالواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي قررت حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار صاحب المحل.

ووفقا لما نشره موقع "مصراوي"، قالت المتهمة في اعترافاتها أمام الجهات المعنية: "كنت أسير مع أصدقائي في شوارع المنصورة، وفور مشاهدتي لقرد معلق أمام أحد محلات بيع طيور الزينة والحيوانات الأليفة بدأت في اللعب معه. الأمر كان مجرد مزاحا، وخلاله لمست عضو القرد بالخطأ، وفوجئت بتفاعله، وتم تصوير مقطع الفيديو من جانب أحد المرافقين لي".

وأضافت "الأمر مجرد مزحة، ولا أعلم كيف انتشر مقطع الفيديو رغم أنه كان على الهاتف الخاص بأحد أصدقائي".