في دولة عربية... حبس سيدة قالت لابنها "ادرس يا حمار"

أصدرت السلطات الكويتية حكما بالسجن على سيدة كويتية لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، لقيامها بسب أحد أبنائها أثناء مساعدتها له على مراجعة دروسه.

© RIA Novosti . Anton Denisov خافت على حبيبها من السجن فارتكبت "الخطيئة" القاتلة

ووفقا لصحيفة " عكاظ "، تقدم رجل بشكوى ضد زوجته بعد أن قالت لأحد أبنائها "ادرس يا حمار ".

وقال محامي المدعي للمحكمة: "أركان الجريمة بحق المتهمة مؤيدة بأدلة الإثبات، ومنها تصوير وتسجيل فيديو للأم وهي تسيء لأبنائها بألفاظ نابية، وكذلك تحريات المباحث التي أكدت التهمة".

وشدد المحامي على أهمية تطبيق القانون لمنع كل إساءة تجاه الأبناء، حتى وإن كانت تلك الإساءة من والديهم.