بالصور... افتتاح متحف "الأطعمة المقززة" في السويد

يفتتح، اليوم الخميس، في مدينة مالمو السويدية، متحف الأطعمة المقززة، والذي يعتمد على فكرة أن بعض الأطعمة المثيرة لاشمئزاز أحد الأشخاص تبدو للآخر أطعمة شهية.

وأوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أن الدكتور صامويل ويست، مؤسس المتحف، يعمل نهارا طبيب نفساني ويراعي شؤون المتحف ليلا، وكان قد افتتح مشروعه الأول وهو متحف الفشل، والذي أثار سخرية كبيرة.

وتتحدى فكرة المطعم الصورة النمطية عما هو صالح للأكل، ويمكن للزوار تذوق الأطعمة المعروضة والتي من بينها: عصير ضفادع من بيرو، وجبن الديدان، والرنعجة المتعفنة الرائحة.