بالصور... افتتاح متحف "الأطعمة المقززة" في السويد

وأوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أن الدكتور صامويل ويست، مؤسس المتحف، يعمل نهارا طبيب نفساني ويراعي شؤون المتحف ليلا، وكان قد افتتح مشروعه الأول وهو متحف الفشل، والذي أثار سخرية كبيرة.
وتتحدى فكرة المطعم الصورة النمطية عما هو صالح للأكل، ويمكن للزوار تذوق الأطعمة المعروضة والتي من بينها: عصير ضفادع من بيرو، وجبن الديدان، والرنعجة المتعفنة الرائحة.
- وجبة خفيفة في المطبخ الصيني "بيضة عمرها 100 عام"
- "ناتو" - الطعام الياباني التقليدي من فول الصويا المخمر
- كيفياك - هو طعام تقليدي يطبخ في فصل الشتاء، من جرينلاند ، وهو يُعد من الطيور الصغيرة، المخمرة في جلد حيوان الختم
- عصير مع مقلة عين خروف
- جبنة "سو كالو ساردو"
- طبق صيني - رؤوس أرانب بالبهارات الحارة
- عرق السوس
- نبيذ من الفئران
- سلطة "Jell-O" - أو سلطة الجيلاتين
- حليب الحصن المحمض
- طبق أفريقي- ديدان "موبان"
- طبق "مينودو" المكسيكي التقليدي - حساء من معدة الخروف
- طبق "هاغيز" الاسكتلندي التقليدي - وهو سجق محشو بأعضاء الخروف كالقلب أو الكبد أو الرئتان المفرومة والمخلوطة بشعير بالتوابل والملح.
- طبق من وطواط
- طبق إيطالي - جبنة كاسو مارزو، وهي جبنة فاسدة
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