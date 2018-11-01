ما هي أعلى أرباح يحققها مشاهير حتى الآن رغم رحيلهم

نشرت مجلة فوربس تصنيفا للفنانين الذين يحققون أعلى مدخول لمالكي حقوق الطبع والنشر بعد وفاتهم، مشيرة إلى أن الموت لا يقف عائقاً أمام تحقيق أرباح عالية.

وبحسب التصنيف، تربع المغني الأمريكي الراحل مايكل جاكسون على عرش القائمة بدخل" سنوي قدره 400 مليون دولار.

© AP Photo / HPM المغني والممثل الأمريكي إلفيس بريسلي، 1960

واحتل المركز الثاني نجم الروك آند رول الأمريكي الفيس بريسلي، على الرغم من شعبية ألبومات المغني، إلا أن الدخل الأكبر يحققه بيت المغني "Graysland"، الذي أصبح وجهة سياحية للعديد من محبي المغني الراحل، وحقق فيه "بريسلي" 40 مليون دولار.

© AFP 2018 / لاعب غولف الأمريكي أرنولد بالمر، 1977

أما المركز الثالث فكان من نصيب لاعب الجولف الأمريكي أرنولد بالمر، حيث أن الاسم التجاري للرياضي يحقق أرباحا 35 مليون دولار سنويا.

© AP Photo / Ben Margot رسام أفلام الكرتون والكاريكاتير الأمريكي شارلز شولتس، 2000

وفي المركز الرابع والخامس على التوالي جاء رسام الكاريكاتير تشارلز شولز بدخل قدره 34 مليون دولار، وبوب مارلي الذي "يجمع" 23 مليون دولار سنويا.

© AP Photo / Burt Steel كاتب وأخصائي رسوم متحركة للأطفال الأمريكي تيودور سوس جيزل (المشهور باسم دكتور سوس)، 1988

كما أن مؤلف كتب الأطفال الراحل ثيودور سوس جيزل، ومؤسس مجلة "بلاي بوي" هيو هيفنر ، ومارلين مونرو، وجون لينون، قد صنفوا أيضا في المراكز العشرة الأولى من التصنيف.