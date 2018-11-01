ما هي أعلى أرباح يحققها مشاهير حتى الآن رغم رحيلهم

وبحسب التصنيف، تربع المغني الأمريكي الراحل مايكل جاكسون على عرش القائمة بدخل" سنوي قدره 400 مليون دولار.
واحتل المركز الثاني نجم الروك آند رول الأمريكي الفيس بريسلي، على الرغم من شعبية ألبومات المغني، إلا أن الدخل الأكبر يحققه بيت المغني "Graysland"، الذي أصبح وجهة سياحية للعديد من محبي المغني الراحل، وحقق فيه "بريسلي" 40 مليون دولار.
أما المركز الثالث فكان من نصيب لاعب الجولف الأمريكي أرنولد بالمر، حيث أن الاسم التجاري للرياضي يحقق أرباحا 35 مليون دولار سنويا.
وفي المركز الرابع والخامس على التوالي جاء رسام الكاريكاتير تشارلز شولز بدخل قدره 34 مليون دولار، وبوب مارلي الذي "يجمع" 23 مليون دولار سنويا.
كما أن مؤلف كتب الأطفال الراحل ثيودور سوس جيزل، ومؤسس مجلة "بلاي بوي" هيو هيفنر ، ومارلين مونرو، وجون لينون، قد صنفوا أيضا في المراكز العشرة الأولى من التصنيف.
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