حب في زنزانة... السلطات الكويتية تسمح لأول مرة لسجين وسجينة بعقد قرانهما

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب صحيفة "القبس"، فإن السجين الكويتي والسجينة المصرية مسجونان على ذمة قضايا مختلفة، ويقضيان مدة محكوميتهما في السجن.
وتم رفع الطلب إلى وكيل وزارة الداخلية، الذي أستفتى الشؤون القانونية بالوزارة وأصدر قراره بالسماح بإتمام الزواج.
وتم نقل السجين والسجينة بمركبة تابعة للمؤسسات الإصلاحية إلى محكمة الرقعي، لإتمام مراسم الزواج، وتم إعادتهما بعدها إلى سجنهما.
وسمحت وزارة الداخلية للزوجين بالخلوة الشرعية، من خلال مشروع "بيت العائلة"، الذي يسمح للسجناء بالالتقاء بزوجاتهم، ويتيح اللقاء العائلي والخلوة الشرعية.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يعقد فيها قران سجين وسجينة في دولة الكويت.
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