حب في زنزانة... السلطات الكويتية تسمح لأول مرة لسجين وسجينة بعقد قرانهما

سمحت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، في سابقة هي الأولى من نوعها في دولة الكويت، لسجين كويتي وسجينة مصرية، بعقد قرانهما في قصر العدل، وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية والقيادة الأمنية.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب صحيفة "القبس"، فإن السجين الكويتي والسجينة المصرية مسجونان على ذمة قضايا مختلفة، ويقضيان مدة محكوميتهما في السجن.

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ونقلت الصحيفة، عن مصادر أمنية، بأن السجين الكويتي يقضي محكومية بالسجن لمدة 5 سنوات، وكان قد تقدم بكتاب إلى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية، يطلب فيه الموافقة على عقد قرانه على إحدى النزيلات في السجن، وهي وافدة مصرية.

وتم رفع الطلب إلى وكيل وزارة الداخلية، الذي أستفتى الشؤون القانونية بالوزارة وأصدر قراره بالسماح بإتمام الزواج.

وتم نقل السجين والسجينة بمركبة تابعة للمؤسسات الإصلاحية إلى محكمة الرقعي، لإتمام مراسم الزواج، وتم إعادتهما بعدها إلى سجنهما.

وسمحت وزارة الداخلية للزوجين بالخلوة الشرعية، من خلال مشروع "بيت العائلة"، الذي يسمح للسجناء بالالتقاء بزوجاتهم، ويتيح اللقاء العائلي والخلوة الشرعية.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يعقد فيها قران سجين وسجينة في دولة الكويت.