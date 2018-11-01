مفاجأة تنتظر عشاق المصارعة في السعودية غدا... عودة "الأسطورة"

يحضر القائمون على مهرجان "الجوهرة الملكية" للمصارعة الحرة، المقام غدا الجمعة في العاصمة السعودية الرياض، مفاجأة كبرى لكل متابعيه.

أعلن رسميا عن أن "أسطورة المصارعة"، هالك هوغان، سيقوم بتقديم فقرات المهرجان، وذلك بعدما أكدت شركة "WWE" الخبر رسميا لموقع "برو ريسلينغ" الأمريكي الخاص بأخبار المصارعة الحرة.

HOGAN CROWN JEWEL UPDATE:



WWE confirmed to @WrestlingSheet that Hulk Hogan WILL be at Crown Jewel as the host of the event. — Ryan Satin (@ryansatin) October 31, 2018

وكان هالك هوغان (65 عاما) سبق له وأن ألمح خلال لقاء مع صحيفة "أورلاندو سينتينيل" الأمريكية، بأنه سيتواجد في مهرجاني "Crown Jewel" و"ريسلمانيا" في دورته الـ 35.

وقال للصحيفة: "هناك العديد من الخطط التي أعمل عليها، فأنا أتطلع قدما للذهاب إلى السعودية مع "WWE"، كما أتطلع للمشاركة في مهرجان "راسلمانيا"، ولكن نعم، نحن نمضي قدما بخطى سريعة، وإنه لمن المثير أن ننتهز هذه الفرصة مرة أخرى بعد كل هذه السنوات، عندما كنت أعمل في الشركة وخرجت منها.

وكان آخر ظهور لهالك هوغان في عروض "WWE" في عام 2015، وكان ذلك برفقة مطرب الراب الأمريكي، سنوب دوغ.

وقامت "WWE" قبل 3 سنوات بطرد هالك هوغان، من "قاعة المشاهير"، الخاصة بتكريم نجوم المصارعة القدامى، بسبب ظهور أدلة جديدة على فضيحته الجنسية، ولكنها قررت في شهر يوليو/ تموز أن تعيده مرة أخرى.

وسيقام مهرجان "الجوهرة الملكية" (Crown Jewel) غدا الجمعة الموافق 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في استاد جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.

ويعد هذا ثاني حدث يقام في المملكة العربية السعودية، كجزء من الشراكة طويلة الأمد بين "WWE" والمملكة، من بعد مهرجان "أعظم رويال رامبل"، الذي أقيم في شهر أبريل/ نيسان.