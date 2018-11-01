بدءا من اليوم... "تويتر" يمنح عددا محدودا من أصحاب "آيفون" ميزة جديدة

وأعلنت الشركة أنها ستسمح لبعض مستخدمي "آيفون"، بتجربة زر جديد، مختص بإظهار خاص "أحدث التغريدات" على مدار اليوم.
وأشار "تويتر" إلى أنه سيطرح هذه الميزة على "عدد صغير" من مستخدمي نظام تشغيل "آي أو إس"، الخاص بهواتف "آيفون"، بالإضافة إلى موظفيه، ابتداءا من اليوم الخميس.
وكتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي: "لأننا نرغب في بعض الأحيان أن نرى أحدث تغريدات أولا، فإننا نختبر لعملائنا بدءا من اليوم طريقة لتسهل عليهم التبديل الزمني بين أحدث التغريدات وأهمها، وسيلحظ عدد قليل منكم هذا الاختبار على نظام التشغيل "آي او إس".
Sometimes you want to see the latest Tweets, first. We’re testing a way for you to make it easier to switch your timeline between the latest and top Tweets. Starting today, a small number of you will see this test on iOS. pic.twitter.com/7NHLDUjrIv— Twitter (@Twitter) October 31, 2018
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