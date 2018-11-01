بدءا من اليوم... "تويتر" يمنح عددا محدودا من أصحاب "آيفون" ميزة جديدة

قررت شركة "تويتر" الأمريكية، بدءا من اليوم الخميس،، أن تمنح ميزة لعدد من أصحاب هواتف "آيفون".

وأعلنت الشركة أنها ستسمح لبعض مستخدمي "آيفون"، بتجربة زر جديد، مختص بإظهار خاص "أحدث التغريدات" على مدار اليوم.

© AFP 2018 / Leon Neal "تويتر" يفكر جديا في حذف هذه الميزة

وسيسمح " تويتر " لمستخدميه، بخيار الانتقال ما بين الزر الجديد وزر "أحدث التغريدات على الإطلاق"، التي يتم تحديدها بناء على تفضيلات المغرد نفسه والحسابات التي يتابعها بصفة دورية.

وأشار "تويتر" إلى أنه سيطرح هذه الميزة على "عدد صغير" من مستخدمي نظام تشغيل "آي أو إس"، الخاص بهواتف "آيفون"، بالإضافة إلى موظفيه، ابتداءا من اليوم الخميس.

وكتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي: "لأننا نرغب في بعض الأحيان أن نرى أحدث تغريدات أولا، فإننا نختبر لعملائنا بدءا من اليوم طريقة لتسهل عليهم التبديل الزمني بين أحدث التغريدات وأهمها، وسيلحظ عدد قليل منكم هذا الاختبار على نظام التشغيل "آي او إس".