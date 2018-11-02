ملصق نادر لفيلم رعب شهير يفشل في جذب مشترين... رغم توقعات بيعه بثمن قياسي

وكانت سوذبيز تتوقع أن يجلب الملصق، وهو واحد من 3 نماذج معروفة باقية من الملصق الأصلي من الفيلم، الذي أنتج عام 1932، ما يصل إلى 1.5 مليون دولار، وفقا لـ"رويترز".

وقالت في بيان، أول أمس الأربعاء: "للأسف، لم يجد الملصق مشتريا في المزاد الإلكتروني الذي عقدناه اليوم، لكن هذا لا ينتقص من أهميته بأي حال".

وسبق أن سجل الملصق رقما قياسيا قبل أكثر من 20 عاما، عندما بيع بمبلغ 453 ألفا و500 دولار.

If you want treat yourself for Halloween, here is special opportunity. Sotheby's just put in on auction movie poster The Mummy.



Eestimated price for the poster is 1,000,000 — 1,500,000 USD.

Have a scream.



Poster was printed in 1932, and is one of the only three known examples. pic.twitter.com/XNPuEeCEsm — Mirko Ilic Corp. (@MirkoIlicCorp) October 30, 2018

غير أن الرقم كسر في العام الماضي، عندما بيع ملصق لفيلم الرعب "دراكولا" من إنتاج عام 1931 مقابل 525 ألفا و800 دولار في مزاد، والفيلم من بطولة بيلا لوجوسي الذي كان ينافس كارلوف في أفلام الرعب.