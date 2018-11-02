دراسة تكشف مفاجأة عن بعض الديناصورات

ورصد تحليل شمل 12 من حفريات قشور بيض ديناصورات من أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية، نفس اللونين الموجودين في بيض الطيور الملون، في مجموعة من الديناصورات تسمى "يومانيرابتوران"، والتي تتضمن ديناصورات معروفة آكلة للحوم، مثل "فيلوسيرابتور" والديناصورات الصغيرة ذات الريش والتي تعتبر أسلاف الطيور، وفقا لـ"رويترز".

وقالت جاسمينا وايمن، عالمة الحفريات بجامعة ييل، والتي قادت فريق الدراسة المنشورة بدورية نيتشر: "اكتشفنا أن لون البيض ليس سمة مميزة للطيور في زمننا المعاصر لكنه تطور في أسلافها من الديناصورات غير الطائرة".

وتابعت: "تغير دراستنا بشكل جذري من فهمنا لتطور لون البيض، وتضيف لونا لأعشاش الديناصورات في العالم الجوراسي الحقيقي".

وتطورت الطيور من ديناصورات "يومانيرابتوران" في العصر الجوراسي، وأقدم طائر معروف يدعى "أركيوبتركس"، وعاش قبل حوالي 150 مليون سنة في ألمانيا.

وكانت ديناصورات "يومانيرابتوران"، وهي جزء من مجموعة أكبر من الديناصورات آكلة اللحوم ذات القدمين، بشكل عام صغيرة وتشبه الطيور ومغطاة بريش ملون.

​Study: Colored bird eggs come from dinosaurs https://t.co/NT4niF7ACm pic.twitter.com/n7NooIHu6G