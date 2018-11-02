وسيلة حديثة تخفي عيوب أسنانك (صور)

تلقى اتجاه جديد على إنستغرام، شهرة كبيرة، حيث يقوم المشاركون بنشر صور لأسنانهم الملونة بألوان قوس قزح.

وتقوم شركة "الخروم" بتصنيع طلاء للأسنان، بألوان مختلفة، بما فيها الفضية والوردية والذهبية وغيرها، وقال صاحب الفكرة، ديفيد سيلفرستين، أنه يمكن استخدامها في المناسبات المختلفة، بحسب ما نقلته "نيويورك بوست".

ويكلف الطلاء من 18 إلى 22 دولارا بحسب اللون الذي تختاره، وتقوم بوضعه على الأسنان تماما كما تطلي أظافرك.

ولا يذهب اللون عند الشرب أو الأكل، لذلك ليس عليك الصوم حين تضعه.

وأضاف سيلفرستين، المستحضر آمن مئة في المئة، ولا يسبب أي عيب للأسنان فهو مؤقت، ويزال بمعجون أسنان.

ويعد طلاء الأسنان من أغرب مستحضرات التجميل حتى الآن.