اكتشاف عيب خطير في التحديث الجديد لهواتف "آيفون" (فيديو)

طرحت شركة "أبل" منذ أيام، النسخة الجديدة من تحديثها "آي أو إس 12.1" لأجهزة "آيفون" و"آيباد"، والذي يتضمن مزايا محدودة، منها المزيد من الرموز التعبيرية "إيموجي"، ودعم استخدام بطاقتي "sim".

ولكن اكتشف الخبراء الأمنيون ثغرة خطيرة في التحديث الجديد، والمتعلق بتخطي "قفل شاشة" الجهاز بواسطة الغرباء، من دون الحاجة للولوج بواسطة "بصمتي الإصبع أو الوجه"، وهذا الاختراق، يسمح للوصول إلى كل جهات الاتصال، وفقا لموقع "ذا فيرج" الأمريكي.

وتتبع هذه الثغرة الأمنية، اختراقا سابق في قفل شاشة "آيفون"، في التحديث السابق "آي أو إس 12.0.1"، والذي كان يسمح بسرقة الصورة من الجهاز.

كما تمكن الثغرة الأمنية الجديدة الوصول إلى جهات الاتصال، عن طريق إجراء محادثة جماعية، باستخدام ميزة "فيس تايم جروب"، وذلك بعد تشغيل وضعية "الطيران".

وشارك خبير أمني فيديو عبر "يوتيوب"، يوضح أن الأمر استغرق ساعتين فقط لاختراق هاتف "آيفون"، بعد تحميل تحديث "آي أو إس 12.0.1".

ويشكل هذان الاختراقان عيبا خطيرا، في حال تواجد هاتف لـ "آيفون" في مكان عام، أو من يتعرضون لسطو أو سرقة في منازلهم.

ويذكر أن لشركة "أبل" تاريخا طويلا من الثغرات الأمنية في تحديثات نظام تشغيلها "آي أو إس"، والمتلعقة غالبيتها باختراق "قفل الشاشة"، إذ سمح تحديث "آي او إس 6.1" في عام 2013 للمخترقين الوصول بحرية إلى سجلات الهاتف وجهات الاتصال والصور.