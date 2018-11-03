اختراع أول كمبيوتر يكشف أسرار العقل البشري... هذه استخداماته

ويتكون الكمبيوتر الخارق من مليون معالج، قادر على أداء ما يقرب من 200 تريليون عملية في الثانية، ما يعني أنه يمكن أن يحاكي المزيد من الخلايا العصبية البيولوجية في الواقع، متفوقا بذلك على أي آلة أخرى تم بناؤها على الإطلاق، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.
وظهر الكمبيوتر الذي يدعى "سبيناكر"، إلى النور، بعد سنوات من العمل استغرقت 12 عاما، وتكلفة 15 مليون دولار، وهو من تصميم جامعة مانشستر البريطانية.
وقال أستاذ هندسة الكمبيوتر في جامعة مانشستر، ستيف فوربر: "لقد أنشأنا في الأساس آلة تعمل بشكل يشبه الدماغ أكثر من الكمبيوتر التقليدي، وهو أمر مثير للغاية".
FPGA Workshop at the Advanced Processor Technologies Research Group (University of Manchester)https://t.co/Zc4Jba6aCr— ECOSCALE (@ECOSCALE_H2020) June 5, 2018
The ECOSCALE, ExaNeSt, ExaNode and EuroEXA projects dominated the workshop.
Funfact: the SpiNNaker machine provides 3600 FPGAs with in total 157,179,600 LUTs pic.twitter.com/WyXi4iaV8N
وتابع: "كان الهدف النهائي والدائم من هذا المشروع، هو تكوين مليون نواة في كمبيوتر واحد، لمحاكاة وظائف العقل البشري الحقيقي، وهذا ما حققناه الآن، وهو أمر مدهش".
ويعتبر كمبيوتر "سبينماكر" هو الخطوة الأولى لإنشاء نموذج مكون من مليار خلية عصبية في الواقع، وذلك من أجل توفير "رؤية غير مسبوقة" عن كيفية عمل العقل البشري، بعرضه لمحاكاة واسعة النطاق لمناطق مختلفة من الدماغ، ومنها "بازال غانغليا"، وهي المنقطقة المتأثرة بمرض باركنسون.
كما أوضح البروفيسور ستيف فوربر من جامعة مانشتسر، أن من فوائد الكمبيوتر "سبينماكر"، أنه يعمل كمحاكي عصبي واقعي، يساعد علماء تصنيع الروبوتات على تصميم شبكات عصبية واسعة النطاق في روبوتات متحركة، حتى يتمكنوا من المشي والتحدث والتحرك بمرونة وقوة منخفضة في نفس الوقت.
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