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13:50 03 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    الممثل المصري عادل إمام

    هكذا سخر عادل إمام من تكرار شائعة وفاته للمرة الرابعة

    © AP Photo / Uncredited
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    كانت "وفاة عادل إمام"، من بين أكثر الموضوعات رواجا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر، خلال الأيام الماضية.

    ونفى المخرج رامي إمام، نجل الممثل المصري، هذه الشائعة، موضحا أن صفحة "مزورة" باسم الفنان وراء إطلاق الخبر، ولفت إلى أن والده لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

    عادل إمام
    Youtub/pwqq
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    كما أكد نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، إنه تواصل مباشرة مع عادل إمام، وتأكد من عدم صحة شائعة الوفاة، وأضاف أن نقابة المهن التمثيلية، بدأت باتخاذ خطوات جادة نحو ملاحقة مروجي الشائعات التي تمسّ الحياة الشخصية لنجوم الفن.

    ولفت زكي، في بيان، أن الأمر تطور وبات يحدث يوميا ويطول الجميع، مثلما حدث مؤخرا مع الممثل المصري، كريم عبد العزيز.

    ومن جانبه، سخر عادل إمام (78 عاما) من شائعة وفاته، وقال، إن شائعة الوفاة كانت مختلفة هذه المرة، وهي إصابته بنوبة قلبية أدت إلى وفاته، إذ وجه تساؤلا لمروجي الشائعة قائلا: "هي نوبة قلبية ولا وفاة ولا نوبة قلبية أدت إلى وفاة؟"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

    وتابع: "كويس إن الواحد بيقرأ النعي بتاعه وهو لسه عايش".

    وأضاف عادل إمام: "أنا زي البومب الحمد لله، واعتدت على خبر وفاتي كل فترة، فقد توفيت من قبل حوالي 4 مرات".

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    الكلمات الدلالية:
    شائعة وفاة, أخبار مشاهير, أخبار فنية, أخبار الفن, مشاهير, عادل إمام, مصر
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