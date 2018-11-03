هكذا سخر عادل إمام من تكرار شائعة وفاته للمرة الرابعة

ونفى المخرج رامي إمام، نجل الممثل المصري، هذه الشائعة، موضحا أن صفحة "مزورة" باسم الفنان وراء إطلاق الخبر، ولفت إلى أن والده لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت زكي، في بيان، أن الأمر تطور وبات يحدث يوميا ويطول الجميع، مثلما حدث مؤخرا مع الممثل المصري، كريم عبد العزيز.
ومن جانبه، سخر عادل إمام (78 عاما) من شائعة وفاته، وقال، إن شائعة الوفاة كانت مختلفة هذه المرة، وهي إصابته بنوبة قلبية أدت إلى وفاته، إذ وجه تساؤلا لمروجي الشائعة قائلا: "هي نوبة قلبية ولا وفاة ولا نوبة قلبية أدت إلى وفاة؟"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.
وتابع: "كويس إن الواحد بيقرأ النعي بتاعه وهو لسه عايش".
وأضاف عادل إمام: "أنا زي البومب الحمد لله، واعتدت على خبر وفاتي كل فترة، فقد توفيت من قبل حوالي 4 مرات".
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