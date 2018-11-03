بعد شماتة ترامب... أليك بالدوين يدافع عن نفسه

خرج الممثل الأمريكي، أليك بالدوين، ليدافع عن نفسه من الاتهامات الموجهة إليه، بكلم رجل في موقف سيارات في مدينة نيويورك الأمريكية.

وكتب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لا أعلق عادة على أي شيء مضلل على هذا النحو السافر مثل قصة اليوم لكن التأكيد على أنني لكمت أي شخص بسبب مكان انتظار غير صحيح".

وتابع: "أدركت أن إلصاق التهم والأكاذيب لتشهير بالإدعاءات أصبح هواية ممتعة بالنسبة للبعض وذلك بغرض التسلية، وبغض النظر عن انتشار صدى القصة، فإنها ليست صحيحة".

1- Normally, I would not comment on something as egregiously misstated as today’s story.

However, the assertion that I punched anyone over a parking spot is false.

I wanted to go on the record stating as much.

I realize that it has become a sport to tag people w as many negative — HABFoundation (@ABFalecbaldwin) November 2, 2018

2- negative charges and defaming allegations as possible for the purposes of clickbait entertainment.



Fortunately, no matter how reverberating the echos, it doesn’t make the statements true. — HABFoundation (@ABFalecbaldwin) November 2, 2018

​وتأتي تصريحات أليك بالدوين، بعدما علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على احتجازه من قبل الشرطة بسبب شجار.

© AP Photo / Jordan Strauss الممثل أليك بالدوين ردا على هجوم ترامب: أخبر زوجتك ألا تطلب مني هذا الأمر

وقال ترامب في تصريح للصحفيين "أتمنى له حظا سعيدا".

وقالت الشرطة الأمريكية إن أليك بالدوين، الذي اشتهر في الآونة الأخيرة بتجسيده الساخر لشخصية الرئيس دونالد ترامب، يواجه اتهاما على خلفية شجار بشأن مكان لانتظار السيارات في مدينة نيويورك.

وقالت صوفيا ميسون من إدارة شرطة نيويورك إن بالدوين بطل المسلسل الكوميدي "30 روك": "اعتدى على شخص ما للحصول على مكان انتظار سيارات كان كلاهما يتجه نحوه".

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على بالدوين ووجهت له تهمة الاعتداء والمضايقة.

وكان عشرات المصورين في انتظار الممثل الأمريكي، عند إخلاء سبيله من مركز شرطة في نيويورك أمس الجمعة.