البطاطس وعلاقتها بأبراج الحظ

تستحق البطاطس أن تحظى باهتمامك وهنا حضرنا أطباق تناسب كل برج في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

برج الحمل: بطاطس محمرة مع صلصة الطحينة

أنت عادة تكسب محبة الناس دون عناء، وأنت جيد بهذا. لكن في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، قد يكون الحفاظ على العلاقات أكثر صعوبة من المعتاد، وربما عليك الصبر بشدة لتجد صديقا قديما بجانبك، فلا تستسلم!

أنت دائمًا متشوق لتجربة أشياء جديدة، لذا فإن البطاطس التي تناسبك هي المحمصة مع صلصة الطحينة، بحسب ما نقله موقع "بون أبيتيت".

© Photo بطاطس مع الطحينة

برج الثور: البطاطس المهروسة مع الثوم المعمر.

مررت بصعوبات كثيرة في الآونة الأخيرة، وهذا ليس من الأمر المريح بالنسبة لك، لكن فكر في الأمر كدافع لتحمل المخاطر. أنت الشخص الثابت والموثوق به، لكن هذه المرة حان دورك لتكون كالطير الحر. وستقدم لك الحياة هذا الشهر فرص جديدة على الصعد المختلفة.

وبما أن الأحداث أخرجتك من منطقة الراحة، نعرض عليك وصفة البطاطس الكلاسيكية للبطاطس المهروسة.

برج الجوزاء: البطاطا الحلوة المحمصة مرتين مع العسل الساخن

قد ترغب في هذا الشهر في تجديد نشاط ما كنت تقوم به سابقا، وكان يجلب لك الكثير من المتعة.

فضف على حياتك الروتينية، هذه الوصفة النادرة مع العسل الساخن.

برج السرطان: البطاطا المهروسة فائقة الدسم

تهمك هذا الشهر أمور عائلتك وبيتك، وربما عليك اتخاذ قرار عائلي هام.

وبسبب انشغالاتك نعرض عليك وصفة بسيطة مع الزبدة وإكليل الورد.

برج الأسد: فطيرة البطاطس الذهبية

خلقت لتكون قائدا، قد تلعب دورًا حاسمًا في اتخاذ قرار عائلي كبير هذا الشهر. لا يمكننا أن نعدك بأنك ستكون الرأي الأكثر شعبية ، لكن الناس متلهفون بشكل عام لسماع موقفك.

قم بتجربة طبخ هذه الفطيرة المقرمشة والدسمة والفريدة مثلك.

برج العذراء: بطاطس هاسيلباك

حياتك مليئة بالأسرار والأحاديث والقصص الشيقة، وأنت دائما متألق في الخارج على غرار ما يحدث عندما تكون مع عائلتك.

وبما أنك تهتم بكل التفاصيل نعرض عليك هذه الوصفة من شرائح البطاطس الناعمة.

برج الميزان: بطاطس الدوقة

يفتح هذا الشهر مجالا لتحقيق رغباتك وأهدافك سواء كانت على الصعيد المالي أو الخاص، استغل الفرصة.

ونقدم لك هذه الوصفة الراقية مثلك.

© Photo / Bobbi Lin بطاطس الدوقة

برج العقرب: البطاطس الحلوة مع صلصة الهريسة الحادة

تنفق كثيرا من المال أحيانا، لكنك تستحق هذا، ولديك رؤى طموحة لما هو ممكن بالنسبة لحياتك الآن، وستستمر في مقابلة الأشخاص المثيرين للاهتمام الذين يلهمونك.

ويمكنك أن تجرب تحضير هذه وصفة البطاطس الجديدة مع الفستق وبذور السمسم وبذور الشمر.

برج القوس: البطاطس المقرمشة مع صلصة الجوز

نحن نحبك من أجل الدفء والكرم والتفاؤل، ولكنك كنت مشغولا طوال السنة الماضية بسبب مشاريعك أو لانشغالات أخرى.

قد تحتاج الآن إلى مزاج احتفالي، فقم بتحضير هذه وصفة مع الجوز والثوم والفلفل الأحمر.

برج الجدي: بطاطس بالزبدة وأوراق الزعتر

أنت تجذب الناس الذين هم طموحين ومتحمسين مثلك. وهذا الشهر، يمكن أن تكون تلك العلاقات الخاصة بك مفيدة بالفعل، ربما أنت أمام اتخاذ قرار متعلق بعملك، لا تقلق ستتخذ القرار السليم إذا بقيت صادقا مع نفسك.

ويمكنك أن تركز الآن على إنجازك هذه الطبخة المثيلة مع الزبدة والزعتر.

© Photo / Christina Holmes بطاطس مع الزبدة وأوراق الزعتر

برج الدلو: بطاطس محمرة ومحضرة بطريقة بسيطة

يحتاج الآخر لكثير من الجهد ليهزك أو يؤثرك، لهذا أنت مستمع جيد، لكن في الفترة الأخيرة حصل شيء غير مسار رؤيتك للحياة، فأنت ربما تريد تغيير شيئا ما، أن تصبح نباتيا أو تعود إلى الدراسة أو شيئا آخر.

ونعرض عليك هذه البطاطس المقرمشة لتريح ذهنك عن القرارات الصعبة.

برج السمك: بطاطس مشوي مع الزبدة البنية وإكليل الجبل

أنت لست شخص صريح بالعادة، لكن تشعر بجرأة وصراحة هذا الشهر أكثر من المعتاد. والناس يلاحظونك ويحبون أفكارك، مهما كانت. في نهاية الشهر، قد تجد عملا جيدا، إذا كنت جريئًا بدرجة كافية للتقدم واتخاذ زمام المبادرة.

لهذا تحدى نفسك وقم بتحضير هذه الطبخة في أيام عطلتك.