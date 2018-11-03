فيديو مثير لنيكول سابا مع فتيات الـ "4 cats" بعد غياب 17 عاما

ونشرت الفنانة اللبنانية، نيكول سابا لمتابعيها، أجواء الذكريات القديمة، من خلال فيديو لها، مع فتيات "الفور كاتس"، الثلاثة بنسختها القديمة، قبل أن يتركن الفريق عام 2001، ويحل محلهن مطربات أخريات.

وظهرت نيكول في الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها، بموقع "إنستغرام"، مع صديقاتها الثلاثة، وسألتهن عن عدد السنوات التي مرت منذ تجمعهن آخر مرة، ولكنهن طالبوها بعدم ذكر الرقم.

وقالت إحدى عضوات "الفور كاتس" مازحة، إنه لم يمر سوى 3 سنوات فقط، وقمن بعدها بغناء أغنيتهن الشهيرة "يا ناسيني".

يذكر أن فرقة "الفور كاتس" نالت شهرة واسعة بنهاية التسعينيات، وفي عام 2001، قررت سابا، وفتاتان أخريتان، الانفصال عن الفرقة وفي عام 2004، أنتجت نيكول سابا أول ألبوم منفرد لها، بعنوان "يا شاغلني".