ربما لا تصدق... طابعة "3D" تقوم بأشياء مذهلة (فيديو)

تسببت التقنيات الحديثة في حدوث ثورة في مجال الصناعة بصفة عامة، والطباعة ثلاثية الأبعاء بصفة خاصة.

وأصبح من الممكن استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد "3D" في صناعة العديد من الأشياء بداية من الأدوات الصغيرة المستخدمة في حياتنا اليومية، حتى صناعة المنازل الفخمة، بحسب موقع "إنترستنغ إنجينيرنغ".

ولفت الموقع إلى أن الطابعات ثلاثية الأبعاد المتطورة يمكن استخدامها في صناعة نماذج التحف الفنية النادرة، بطريقة زخرفية عالية الدقة، كما يمكن استخدامها في صناعة الأدوات الطبية.

وتعد الطابعات ثلاثية الأبعاد، واحدة من أحدث التقنيات العملية الحديثة، التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالأنشطة الحياتية للبشر.