بقايا بشرية تحت منزل قد تكون مفتاح حل لغز عمره 57 عاما (فيديو)

وقالت شرطة المقاطعة إن عائلة كارول، التي تملك المنزل، عثرت على الهيكل البشري، أثناء تنقيبهم في الطابق السفلي، وفقا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية.
وبدأت عائلة كارول في التنقيب في الطابق السفلي بمنزلهم، بعد ازدياد شائعات حول أن والدهم مدفون في القبو، فاستعانوا بشركة رادار أرضية للبحث عن أرضية الطابق السفلي".
وتقول الشرطة إن زوجة المتوفي جورج كارول، دوروثي، ماتت منذ حوالي 20 عاما، لذا ليس من الواضح إن كانت تعلم بوفاة زوجها، أو أنها متورطة في قتله وإخفاء جثته.
وتم اكتشاف الرفات البشرية على بعد 5 أقدام تحت الأرضية الإسمنتية في قبو المنزل، الذي تأسس في عام 1955.
ويقول المحققون إن اختبار الحمض النووي سيستخدم لتحديد هوية البقايا، وسيعمل الفاحص الطبي على تحديد سبب الوفاة الرسمي.
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