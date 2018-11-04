خبراء يؤكدون خطورة شرب الحليب عند الإصابة بنزلات البرد

ولكن نقلت قناة زفيزدا الروسية عن مقال في مجلة Laryngoscope نفى فائدة شرب الحليب الساخن أو الحليب الساخن مع العسل عند الإصابة بنزلات البرد.

© Sputnik . Alexey Malgavko شركة فرنسية تعترف: حليب الأطفال ملوث ببكتيريا خطيرة منذ 10 سنوات

وكما اكتشف الخبراء الغربيون، فإن العلاج الطبي التقليدي لنزلات البرد لا يؤدي إلا إلى تفاقم أعراضه. يعتمد هذا الاستنتاج على حقيقة أن الجسم البشري ينتج خلال فترة البرد الكثير من المخاط. وبسبب هذا، يبدأ الشخص المريض بالسعال، ويعاني من بحة في الصوت، أو الحساسية.

وكما تبين، الحليب فقط يزيد من هذه الأعراض. وعند تناوله، يستمر السعال مع سيلان الأنف لفترة أطول.

تم وصف هذه الظاهرة قبل 1000 سنة من قبل الطبيب اليهودي الشهير موسى بن ميمون. ومع ذلك، لم يكن مدعوما بالأدلة العلمية. لذلك ينصح باستبدال الحليب بشاي الأعشاب الدافئ أثناء الأمراض.