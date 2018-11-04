5 نصائح للتغلب على آلام الظهر

يعاني أكثر الناس من آلام الظهر عموما خلال مراحل حياتهم المختلفة، حيث تعتبر آلام أسفل الظهر مشكلة عالمية تعكس الآثار الجانبية لنمط الحياة الحديث.

وفي هذا الصدد قدم موقع "آج نيوز"، نصائح تحميك من هذه الأوجاع…



- اتصل عبر الهاتف بدلا من الانحناء لكتابة الرسائل النصية، هناك أدلة على أن الحد من رسائل الهاتف واستعماله في الاتصال والتحدث يقلل آلام أسفل وأعلى الظهر.

— النشاط البدني والحركة أداة رئيسية للوقاية من تجدد آلام الظهر، كثرة الجلوس تضع ضغطا هائلا على فقرات العمود الفقري، والحل هو الحركة.

— البطء أثناء الانحناء واجب: سواء كنت تتسوق أو تقوم ببعض الأعمال المنزلية عليك الحذر من طريقة وسرعة الانحناء.

— بالنسبة إلى المرأة عليها تفضيل الملابس الواسعة والحلي والإكسسوارات الخفيفة: كلما كانت الملابس ضيقة والإكسسوارات ثقيلة الوزن كلما زاد ذلك الضغط والعبء على فقرات العمود الفقري. عليها أيضا ارتداء الكعب العالي في أضيق الحدود، وتفضيل الحذاء المُريح الذي يوفر الدعم الكافي، أي يكون مغلقا من ناحية مقدمة القدم وخلفيتها.