آبل تعلن الموعد التقريبي لإطلاق هاتف بتقنية الجيل الخامس

© Sputnik . Alexander Halperin "آبل" تحمي مستخدميها من أجهزة المخابرات الأمريكية

وجاء هذا الإعلان بعد أنباء عن أن الشركة ستضطر إلى تأخير إطلاق أول هاتف آيفون داعم لشبكة 5G وذلك لأن شركة إنتل لن توفر لآبل مودم داعم لتلك الشبكات وجاهز للاستخدام حتى عام 2020 على الأقل.

ولا تعتبر إنتل شركة تطوير أجهزة مودم 5G الوحيدة التي تكافح من أجل إيجاد حلول لمشاكل الحرارة والاستهلاك المفرط للطاقة.

وكانت التقارير الصادرة في شهر يوليو/تموز قد أشارت إلى أن آبل قد ألغت خططا لاستخدام مودم إنتل في جهاز iPhone 5G، وقيل إن شركة آبل تجري محادثات مع شركة ميدياتيك MediaTek لتصنيع موديمات أصغر كخطة احتياطية في حال لم تتمكن شركة إنتل من توفير شريحة مودم بحلول عام 2020.

يذكر أن الهواتف الذكية الأخرى الداعمة لشبكات الجيل الخامس ستصل إلى الأسواق خلال عام 2019.