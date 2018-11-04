نصائح لحماية بيانات هاتفك في نظام أندرويد باي

ولزيادة حماية بياناتك في نظام التشغيل أندرويد باي "Android Pie" إليك 5 نصائح ستفيدك:

1- استخدم وضع التأمين "Lockdown Mode" الذي يمنع تشغيل أدوات استشعار بصمات الأصابع، وميزة التعرف على الوجوه، وميزات التعرف على الصوت عند تشغيله ليجعل من المستحيل إلغاء قفل الهاتف.

2- قم بتعيين رمز "PIN" أو كلمة مرور أو بصمة إصبع على جهاز أندرويد الخاص بك حتى لا يتمكن الأشخاص غير المصرح لهم من الوصول إلى المعلومات الخاصة، وتحسبا لأي ظرف طارئ مثل فقدان أو ضياع جهازك.

3- قم بتفعيل ميزة العثور على جهازي "Find My Device" وإذا احتجت إلى تتبع هاتفك في أي وقت، فما عليك سوى الانتقال إلى الرابط التالي"android.com/find" من أي متصفح.

4- تحقق من أذونات التطبيقات App permissions" 5"- راجع إعدادات الموقع "Location settings" لتحسين خصوصيتك بشكل أكبر.