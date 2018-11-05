طائرة مزعجة تخيف دبا صغيرا وتكاد تقتله (فيديو)

ونشر فيديو على اليوتيوب للدب الصغير وهو يحاول تسلق المنحدر بصعوبة واكتسب الفيديو شعبية كبيرة، وتسبب مقطع الفيديو باستياء بعض المستخدمين.

ويظهر في الفيديو، كيف يتسلق الدب الصغير للحاق بأمه على منحدر مغطى بالثلوج بصعوبة.

ويصارع الدب ليصل إلى القمة ولكن بسبب الثلج يسقط باستمرار، ويعود للمحاولة مرة أخرى، والتقط الفيديو من طائرة بدون طيار مزعجة في الصيف في منطقة ماغادان الروسية.

وعلى الرغم من صعوبة المهمة أمام الدب الصغير، إلا أنه يصل في النهاية إلى هدفه ويصل القمة حيث تنتظره أمه بصبر، وبعد ذلك هربا الدبان بعيدا عن الطائرة.

وانتقد مستخدمو الإنترنت الفيديو، وسببت الطائرة التي كانت تصور الدببة استيائهم. فعلق البعض أن الدب لا يستطيع الصعود بسبب الطائرة المزعجة التي سببت الذعر له.

وكتب أخر: "لقد فقد الدب الصغير الكثير من الطاقة، ربما يكون هذا سببا في موته".

وعلق ثالث: "أخافت الطائرة دون طيار الدب الصغير".