مقطع مصور من أسرع نفق في لوس أنجلوس الأمريكية

نشر الملياردير الأمريكي ورئيس شركة "SpaceX" الفضائية، إيلون ماسك، مقطعا مصورا لأول نفق تحت الأرض عالي السرعة بالقرب من لوس أنجلوس الأمريكية.

الملياردير الأمريكي وفي تغريدة نشرها على صفحته الخاصة على "تويتر"، نشر مقطع الفيديو وعقب عليه قائلا" لقد مررت عبر النفق بأكمله بالقرب من لوس أنجلوس، إنه طريق طويل ومثير، نستعد للحفل الافتتاحي في 10 ديسمبر/كانون الاول".

وكان ماسك قد أعلن في آواخر يونيو/حزيران عن البدء ببناء النفق ووفقا لما صرحت به شركة "Verge" القائمة على المشروع فإن الشركة القائمة بأعمال النفق "The Boring Company" وصفت المشروع بالطموح.

وتعود ملكية شركة "The Boring Company" للملياردير الأمريكي الذي أطلقها في عام 2016.

وتهتم خطة ماسك ببناء شبكة أنفاق تحت لوس أنجلوس وعلى طول الساحل الشرقي بالإضافة لإمكانية بناء أنفاق في تكساس و سان فرانسيسكو.