افتتاح أول حديقة للذكاء الاصطناعي في الصين

وتم تركيب في حديقة "هايديان" التي تقع في شمال الصين، وتبلغ مساحتها حوال 34 هكتارا، الحافلات المكوكية التي تسير من دون سائق، وأعمدة المصابيح الذكية التي يمكن أن تسجل بيانات الحركة، ومكبرات صوت ذكية يمكنها الاستجابة للتعليمات البشرية، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وشاركت 10 إدارات وشركات حكومية في تجديد حديقة "هايديان" خلال العشرة أشهر الماضية، وفقا لتصريحات، تشي جيان قوه، من مكتب إدارة المتنزهات في المقاطعة.
وشهدت شركات التكنولوجيا العالية الصينية تطورا في مجال الذكاء الاصطناعي، خلال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي شددت فيه الحكومة المركزية في شهر أكتوبر/تشرين الأول على أنها ستعزز تطوير الجيل الجديد للذكاء الصناعي في البلاد.
China's 1st artificial intelligence (AI) theme park opened to public in Haidian District, Beijing. Driverless shuttle buses, smart lamp posts that can record exercise data, and intelligent speakers that can respond to human instructions have been installed pic.twitter.com/ZWjiiY0iVb— People's Daily,China (@PDChina) November 5, 2018
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