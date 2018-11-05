افتتاح أول حديقة للذكاء الاصطناعي في الصين

افتتحت أول حديقة للذكاء الصناعي في الصين أبوابها للجمهور، اليوم الإثنين، وذلك بعد 10 أشهر من العمل على تجديدها.

وتم تركيب في حديقة "هايديان" التي تقع في شمال الصين، وتبلغ مساحتها حوال 34 هكتارا، الحافلات المكوكية التي تسير من دون سائق، وأعمدة المصابيح الذكية التي يمكن أن تسجل بيانات الحركة، ومكبرات صوت ذكية يمكنها الاستجابة للتعليمات البشرية، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.

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وكانت حكومة مقاطعة هايديان وقعت اتفاقا مع شركة "بايدو" للإنترنت في شهر يناير/ كانون الثاني للقيام باستكشاف مشترك في بناء "مدينة الذكية"، تم اختيار حديقة "هايديان"، التي استقبلت حوالي 1.2 مليون سائح العام الماضي، لتشغيل البرنامج التجريبي.

وشاركت 10 إدارات وشركات حكومية في تجديد حديقة "هايديان" خلال العشرة أشهر الماضية، وفقا لتصريحات، تشي جيان قوه، من مكتب إدارة المتنزهات في المقاطعة.

وشهدت شركات التكنولوجيا العالية الصينية تطورا في مجال الذكاء الاصطناعي، خلال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي شددت فيه الحكومة المركزية في شهر أكتوبر/تشرين الأول على أنها ستعزز تطوير الجيل الجديد للذكاء الصناعي في البلاد.