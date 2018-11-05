بلقيس فتحي تلجأ للقانون ضد من وصفها بـ "حوثية"

قررت المطربة اليمنية، بلقيس فتحي، أمس الأحد، اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض المغردين الذي وصفوها بـ"حوثية" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأعلنت بلقيس فتحي أنها رفعت قضية في أحد المحاكم ضد شخصين وصفوها بـ"الحوثية".

وكشفت بلقيس عن تفاصيل القضية وصورة من المحضر، وقالت: "بِسْم الله الرحمن الرحيم ونبتدي حملة إعادة تأهيل ذوي الفكر المتطرف، العنصري، المحرض على الفتنة والكراهية.. لي سنين ساكتة واتفرج وأقول العفو عند المقدرة بس القوانين وضعتها الدول لأخذ الحقوق ونشر الاحترام.. هذا واحد قالي "حوثية" ورد عليه واحد قال وهو الصادق "حوثية" واليوم رفعنا القضية".

بِسْم الله الرحمن الرحيم ونبتدي حملة إعادة تأهيل ذوي الفكر المتطرف،العنصري،المحرض على الفتنة والكراهية..

لي سنين ساكتة واتفرج وأقول العفو عند المقدرة بس القوانين وضعتها الدول لأخذ الحقوق ونشر الاحترام.. هذا واحد قالي حوثية ورد عليه واحد قال وهو الصادق حوثية واليوم رفعنا القضية pic.twitter.com/aMqdnRrNy0 — Balqees (@BalqeesFathi) November 4, 2018

وأكدت بلقيس في تغريدة أخرى، أنها لن تتنازل أبدا عن حقها، وأضافت أن التنازل هو نتيجته تهاون وتطاول واستمرارية والتعدي على الآخرين.

والله ما بتنازل..التنازل نتيجته تهاون وتطاول واستمرارية والتعدي على الآخرين مو بس أنا..تنازل يوووووك https://t.co/mV3noCqXF6 — Balqees (@BalqeesFathi) November 4, 2018

وتباينت تعليقات المغردين على "تويتر" حول قرار بلقيس فتحي بمقاضاة من وصفوها بـ"الحوثية"، ما بين مؤيد ورافض ومشجع للفكرة، وقال أحدهم لها: "وين المشكلة إذا حد قالك حوثية؟؟ وما بهم الحوثيين حتى شعرتي بالنقص؟ هل لكونهم معارضين لسياسة دولتك؟ أم لكونهم من غير طائفتك؟ اصل كل العرب من اليمن وأنا أطالب بتحليل DNA لكِ لِأثبات عكس ما تقولين ؟".

ولكن ردت المطربة اليمينة على المغرد: "أدعوك لمزيد من الثقافة والقراءة في التاريخ يبدو انك انت من شعرت بالنقص فاستفزك ما كتبت..انا ما عندي نقص".

الله الغني..

ادعوك لمزيد من الثقافة والقراءة في التاريخ يبدو انك انت من شعرت بالنقص فاستفزك ما كتبت..انا ما عندي نقص https://t.co/Se3QFB0RIW — Balqees (@BalqeesFathi) November 4, 2018

​ونصح أحد المغردين بلقيس فتحي: "بلقيس أنت فنانه كبيرة بالخليج ولك شعبية كبيرة ابتعدي عن هالأمور لأن ما رح تخلصي يعني معناها يوميا رح تعرفعين قضايا على اقل غلطة من احد مجهول! ، لو كل كلب القمته حجرا لأصبح مثقال الحجر بدينار.. ترفعي عن التافهين والفارغين ، انتِ فنانه مجتهدة ومثقفة وغنية عن التعريف".

وردت بلقيس عليه: "أنا مو فاضية طال عمرك..عندي فريق يشيك بالسوشيال ميديا وعندي محامي يمثلني في كل بلد..الفريق يأخذ صورة من التعليق والمحامي يقوم مباشرة برفع القضية..انا فقط توصلني المستجدات".

لا انا مو فاضية طال عمرك..عندي فريق يشيك بالسوشيال ميديا وعندي محامي يمثلني في كل بلد..الفريق يأخذ صورة من التعليق والمحامي يقوم مباشرة برفع القضية..انا فقط توصلني المستجدات 😁🙏🏼 https://t.co/XHHAXMYL2F — Balqees (@BalqeesFathi) November 4, 2018

وعلى الرغم من إعلان افتخارها بأصولها اليمنية، في جميع حفلاتها الغنائية، فإن بلقيس فتحي تحمل الجنسية الاماراتية.