يعشق الويسكي ووجبته اليومية ستدهشك... "سلطان الهندي" الثور الأغلى والأضخم في العالم (فيديو)

يزن الثور المسمى سلطان، الذي يصل ارتفاعه 5 أقدام و11 بوصة ويبلغ طوله 14 قدما، ضعف وزن الثيران الأخرى.

ويدعى مالكه، وهو ناريش كومار، من ولاية هاريانا شمال الهند أن سلطان هو أطول وأكبر وأغلى ثيران الهند، بحسب ما جاء في تقرير لموقع Hindustan Times الهندي.

يشرب الويسكي.. وهذه وجبته اليومية

يقول ناريش: "نطعمه 10 كيلوجرام من الحليب، و15 كجم من التفاح، 20 كجم من الجزر، 10 كجم من الحبوب وما بين 10-12 كيلوجرام من الأوراق الخضراء يوميا".

وأضاف: "تتراوح مصاريفه اليومية ما بين 39 إلى 43 دولارا أمريكيا".

ولدى سلطان ذوق خاص في المشروبات الروحية، إذ يسمح له مالكه بتناول شراب الويسكي المفضل له كل ليلة.

يضيف ناريش: "كل صباح، يمشي مسافة خمسة كيلومترات، وكل مساء يتناول زجاجة ويسكي".

فريد بسبب طوله وثمنه.. وهذه بطولات حققها

يقول لاخفير سينغ، الذي يعتني بالثور: "إنه أفضل ثور في الهند، يأتي الناس من كل مكان لشراء سائله المنوي. ويشرب الكحول يوميا في المساء".

وأضاف: يتمتع أطفاله بصحة جيدة، لكنهم لا يشربون الكحول".

فاز سلطان بالعديد من الجوائز في جميع أنحاء الهند، ويقول ناريش: "لقد فاز بالجائزة الأولى في سبع مسابقات".

ويضيف لاخفير: لقد فاز سلطان بالجائزة الأولى في ولاية كارنال وولاية وحيدر أباد. إن سلطان هو الثور الفريد في العالم بسبب طوله وثمنه".