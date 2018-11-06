تصرف مقزز أمام الآلاف استمر لـ10 دقائق... ماذا فعل بيل غيتس (فيديو)

تصرف مقزز لم يتوقعه الآلاف من الحضور، لكن بيل غيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت" والملياردير الأمريكي الشهير، فاجأ الحضور به.

فوجئ الحاضرون لمعرض "اختراعات المراحيض" في الصين، بما وصف "التصرف المقزز"، الذي قام به بيل غيتس.

© AP Photo / Nati Harnik بيل غيتس يرفض عرضا من ترامب ويتبرع بـ 12 مليون دولار لمواجهة الإنفلونزا

وظهر غيتس على المنصة متحدثا عن خطورة النفايات البشرية "البراز"، ولكن الحضور كلهم فوجئوا بإظهاره وعاء من الفضلات البشرية على المنصة.

وظل مؤسس "مايكروسوفت" واضعا "وعاء البراز" أمام الحضور لمدة 10 دقائق تقريبا، قبل أن يمسك به ويعيده إلى الداخل.

وقال غيتس للحضور، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس": "قد يتساءل الكثير منكم ما هذا الذي أنا ممسك به، أنتم على حق إنه براز".

وتابع: "جئت ممسكا بهذا بهذه الكمية الصغيرة من البراز، والتي عليكم أن تعلموا أنها يمكن أن تحتوي على 200 تريليون خلية من فيروس الروتا، و20 مليار من بكتيريا شيجلا، و100 ألف بيضة دودة طفيلية".

وتابع: "لكم أن تتخيلوا أن تلك الكمية الصغيرة من البراز، يمكن أن تتسبب في وفاة نصف مليون طفل دون سن الخامسة كل عام".

ويهتم المعرض الصيني بعرض 20 شركة ومؤسسة تقنيات جديدة من المراحيض، والتي كشف بعضها عن مراحيض تحتوي محطات لمعالجة النفايات البشرية، وتعمل بالطاقة الذاتية، أطلق عليها اسم "معالج أومني".

وأنفقت مؤسسة "بيل وميليندا غيتس" التي أسسها غيتس وزوجته أكثر من 200 مليون دولار أمريكي، منذ عام 2011، لتحفيز الأبحاث وتطوير تكنولوجيا الصرف الصحي الآمن.