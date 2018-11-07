كسر جمجمة طالب سعودي

وقال والد الطالب يوسف أحمد العواجي، لصحيفة عكاظ السعودية، إن المستشفى التي عرض عليها نجله أخبرته أنه تعرض إلى كسر في الجمجمة فوق الحاجب مباشرة.
#التعليم تحقق في كسر جمجمة طالب بــ #الطائف..#السعودية #حدث pic.twitter.com/D6psGpuawR— صحيفة حـدث (@shopycat) November 7, 2018
وأضاف ولي أمر الطالب أن ابنه تعرض للكسر مع نزيف خارجي، ما أدى به إلى التقدم بشكوى رسمية لوزارة التعليم.
وأكدت وزارة التعليم السعودية أنه سيتم التحقق من الشكوى ومعاقبة "جميع المتسببين والمهملين دون استثناء".
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