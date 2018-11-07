كسر جمجمة طالب سعودي

فوجىء أحد أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، باتصال من مدرسة نجله، يخبره أنه "تعرض للضرب وسقط" دون توضيح الأسباب.

وقال والد الطالب يوسف أحمد العواجي، لصحيفة عكاظ السعودية، إن المستشفى التي عرض عليها نجله أخبرته أنه تعرض إلى كسر في الجمجمة فوق الحاجب مباشرة.

وأضاف ولي أمر الطالب أن ابنه تعرض للكسر مع نزيف خارجي، ما أدى به إلى التقدم بشكوى رسمية لوزارة التعليم.

وأكدت وزارة التعليم السعودية أنه سيتم التحقق من الشكوى ومعاقبة "جميع المتسببين والمهملين دون استثناء".