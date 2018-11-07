تطبيق يحول هاتفك القديم إلى كاميرا مراقبة

وقدم تطبيق "ميني ثينغث" (Manything) حلا أرخص لتحقيق الأمان المنزلي بسعر أقل، وكل ما ستحتاجه هو هاتف ذكي قديم أو حاسب لوحي "تابلت"، حسبما ذكر موقع download.cnet التقني.
ويتيح التطبيق إمكانية عدم التقاط مقاطع الفيديو إلا عند التعرف على وجود حركة في الكادر، ويتم حفظ اللقطات المسجلة عن طريق التخزين السحابي المدمج بالتطبيق.
ويدعم البث المباشر للتطبيق خدمة تسجيل الأصوات، لذلك عندما يتم اكتشاف الحركة في الكادر، يمكن للمستخدم أيضا سماع ما يحدث.
ويقدم التطبيق Manything خدمته مقابل اشتراك شهري بقيمة 3 دولارات فقط، كما يتيح لك تجربة مجانية للاطلاع على مميزات الخدمة المقدمة.
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