تطبيق يحول هاتفك القديم إلى كاميرا مراقبة

تعد مراقبة المنازل باستخدام الكاميرات أمر مهم، إلا أن الجميع قد لا يستطيع تحمل أسعارها المرتفعة.

وقدم تطبيق "ميني ثينغث" (Manything) حلا أرخص لتحقيق الأمان المنزلي بسعر أقل، وكل ما ستحتاجه هو هاتف ذكي قديم أو حاسب لوحي "تابلت"، حسبما ذكر موقع download.cnet التقني.

ما عليك سوى تثبيت التطبيق على هاتفك الحالي وهاتفك القديم، حيث يمكن للتطبيق الربط بين الجهازين، بعدها ثبت الهاتف القديم في مكان مرتفع باستخدام حامل في الاتجاه الذي تريد مراقبته، ثم اختار "وضع الكاميرا" في التطبيق وابدأ التسجيل.

ويتيح التطبيق إمكانية عدم التقاط مقاطع الفيديو إلا عند التعرف على وجود حركة في الكادر، ويتم حفظ اللقطات المسجلة عن طريق التخزين السحابي المدمج بالتطبيق.

ويدعم البث المباشر للتطبيق خدمة تسجيل الأصوات، لذلك عندما يتم اكتشاف الحركة في الكادر، يمكن للمستخدم أيضا سماع ما يحدث.

ويقدم التطبيق Manything خدمته مقابل اشتراك شهري بقيمة 3 دولارات فقط، كما يتيح لك تجربة مجانية للاطلاع على مميزات الخدمة المقدمة.