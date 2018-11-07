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13:21 07 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    إيرباص إيه 380

    إيرباص تسير أول رحلة لطائرتها المحدثة "إيه 330-800"

    © REUTERS / PASCAL ROSSIGNOL
    منوعات
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    أجرت إيرباص أول رحلة طيران لطائرتها "إيه 330-800" بعد تحديثها.

    وتأمل الشركة في أن يعزز التطوير المهم فرص هذا النموذج الذي فشل في تحقيق اختراقات أمام منافسة أنواع أحدث، حسب "رويترز".

    وتضم الطائرة الجديدة 257 مقعدا ومحركات جديدة من رولز-رويس وهي مصممة كبديل أقل تكلفة للطائرات الجديدة بالكامل المستخدمة للرحلات الطويلة مثل إيه 350 وبوينغ 787.

    ومن المنتظر أن يسلم النموذج الأكبر والأكثر نجاحا إيه 330-800 لأول عميل، طيران تاب البرتغال، في وقت لاحق من الشهر الجاري، لكن ملكية الطراز تتركز في بضع شركات طيران فقط، بينما تأمل إيرباص في مزيد من المبيعات لتحقيق عائد.

    وتعرف الطائرتان معا بالعائلة ايه 330 نيو.

    وتأجل تطوير الطائرتين بسبب تأخر تسليمات المحرك من رولز-رويس.

    ولم يكن هناك أي مشتر للطائرة ايه 330-800 حتى وقت قريب بعدما ألغت خطوط هاواي الجوية طلبية. لكن إيرباص أعلنت الشهر الماضي أنها تلقت طلبية لشراء ثماني طائرات من الخطوط الجوية الكويتية.

    لكن مصادر في القطاع قالت إن الطلبية جرت على حساب جزء على الأقل من طلبية كويتية لشراء عشر طائرات من طراز ايه 350 الأغلى سعرا وإن إيرباص وافقت على الصفقة لدعم إطلاق الطائرة ايه 300-800.

    وامتنعت ايرباص عن التعليق بخصوص الصفقة.

    وتقول ايرباص إن الطائرة ايه 300 نيو أكفأ من بوينغ 787 نظرا لانخفاض تكاليفها في الشراء والصيانة.

    وتقول بوينغ إن طائرتها 787 الخفيفة توفر ترشيدا للنفقات يعوض ارتفاع تكلفة الشراء مضيفة أن ارتفاع أسعار النفط سيعزز ذلك.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليوم, ايرباص, أمريكا, الكويت
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