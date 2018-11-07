"محمد بن سلمان.. نادر في كل زمان" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

نشر وزير الرياضة السعودي، تركي آل شيخ، فيديو لأغنية جديدة من كلماته موجهة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وتحمل الأغنية عنوان "شامخ" وهي من كلمات تركي آل شيخ، وألحان المصري عمرو مصطفى، وغناء ماجد المهندس.

وتقول كلمات الأغنية:"شامخ بمجدك محمد.. واصل بفكرك وجدد.. ونهتف باسمك.. نردد عشت للأوطان".

وفي مقطع آخر تقول كلمات الأغنية "محمد بن سلمان.. نادر في كل زمان".

وحظيت فيديو الأغنية بأكثر من 50 ألف مشاهدة على صفحة تركي آل شيخ الرسمية بموقع فيسبوك بعد نشرها بحوالي 22 ساعة.

ولاقت الأغنية ردود فعل واسعة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب مغرد أن الأغنية "روعة" بصوت راشد الماجد.

اغنية شامخ من راشد روعة💜 — بوخالد (@bu5alled) November 6, 2018

كما كتب مغرد آخر أنه أعجب بالأغنية حتى أنها لا تخرج من رأسه.