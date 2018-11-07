نهاية مؤلمة لفتاة أذلت خطيبها بسبب خاتم الزواج (صورة)

طلبت فتاة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خيارات لكيفية التخلي عن حفل الزفاف، لأن خاتم الزواج لم يعجبها.

ونشرت العروس المستقبلية صورة الخاتم في مجموعة مغلقة على "فيسبوك"، حيث يناقش متابعيها أنواع الخواتم وأجملها. حيث كتبت أنها اكتشفت صدفة مع صديقتها المفضلة خاتم الزواج، وفق موقع "The Bored Panda".

وطلبت الفتاة النصيحة قائلة "من فضلكم، أخبروني معلومات أكثر عن هذا الخاتم، وكيف يمكنني أن أرفض خطيبي بلباقة وإجباره على شراء خاتم أفضل؟".

Девушка попросила пользователей закрытой группы в Facebook покритиковать "некрасивое" обручальное кольцо, которое случайно нашла в тумбочке своего парня…



Что за цинизм😡😡😡 pic.twitter.com/DXqtHRWuwe — Максим Казанский (@mkazanskiy) November 7, 2018

وعلى عكس التوقعات، رفض مشتركو المجموعة مساعدتها. وبدلا من ذلك، أعربوا عن كرههم واستنكارهم تجاه الفتاة التي شاركت في الصورة. حيث كتب أحد المستخدمين "آمل أن يحصل على الخاتم شخص آخر غيرك أنت".

وعلق مستخدم آخر قائلا "ألم تعلمك أمك أن تقدر الأشياء؟ هذا أمر فظ بشكل رهيب". ووصف بعض المعلقين الحادثة بأنها من أكثر الأمور تعاسة على الإطلاق.

في وقت لاحق، نشر أحد أعضاء المجموعة صورة لمشاركة الفتاة على موقع "Reddit"، وكانت ردة الفعل مماثلة للتي كانت على "فيسبوك"، حيث طلب العديد من المستخدمين من العريس أن يمتنع من الزواج من الفتاة بسبب عدم تقديرها للخاتم.