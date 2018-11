"شباب شياب"... أول فيلم خليجي يعرض في السعودية

View this post on Instagram

لحظة مهمة في مسيرة السينما الخليجية: أحدث أفلامنا الروائية #شباب_شياب سيكون أول فيلم خليجي يُعرض في المملكة العربية السعودية 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 ابتداءً من غدًا الخميس 8 نوفمبر!. #ادعم_السينما_العربية Major milestone for GCC cinema: our latest narrative film @ShababSheyab is the first ever GCC feature film to be shown in Saudi Arabian movie theatres! #SupportArabCinema بالتوفيق فؤااااادي ❤️❤️❤️❤️ @fuad_3ali و كل كاست #شباب_شياب

