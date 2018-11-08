"شباب شياب"... أول فيلم خليجي يعرض في السعودية

يعرض، اليوم الخميس، في المملكة العربية السعودية أول فيلم خليجي روائي طويل.

ويبدأ فيلم "شباب شياب" أول عروضه، اليوم، في المملكة، وهو من إخراج وتأليف ياسر الياسري.

ونشرت الممثلة الكويتية هيا عبد السلام مقطعا من الفيلم على صفحتها الرسمية بموقع إنستغرام.

ويشارك في الفيلم سعد الفرج، وسلوم حداد وليلى عبد الله، وتدور أحداثه حول "٤ رجال مسنين يمضون السنوات المتبقية في حياتهم مهمومين وحزينين في مأوى للكبار، إلى اللحظة التي يبتسم الحظ لهم على نحو غير متوقع عندما يرث أحدهم ثروة كبيرة، ما يمكنهم من العودة لتحقيق أحلامهم السابقة التي طواها النسيان في مغامرة بشوارع دبي"، حسب موقع السينما.كوم.