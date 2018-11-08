"شباب شياب"... أول فيلم خليجي يعرض في السعودية

ويبدأ فيلم "شباب شياب" أول عروضه، اليوم، في المملكة، وهو من إخراج وتأليف ياسر الياسري.
ونشرت الممثلة الكويتية هيا عبد السلام مقطعا من الفيلم على صفحتها الرسمية بموقع إنستغرام.
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لحظة مهمة في مسيرة السينما الخليجية: أحدث أفلامنا الروائية #شباب_شياب سيكون أول فيلم خليجي يُعرض في المملكة العربية السعودية 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 ابتداءً من غدًا الخميس 8 نوفمبر!. #ادعم_السينما_العربية Major milestone for GCC cinema: our latest narrative film @ShababSheyab is the first ever GCC feature film to be shown in Saudi Arabian movie theatres! #SupportArabCinema بالتوفيق فؤااااادي ❤️❤️❤️❤️ @fuad_3ali و كل كاست #شباب_شياب
ويشارك في الفيلم سعد الفرج، وسلوم حداد وليلى عبد الله، وتدور أحداثه حول "٤ رجال مسنين يمضون السنوات المتبقية في حياتهم مهمومين وحزينين في مأوى للكبار، إلى اللحظة التي يبتسم الحظ لهم على نحو غير متوقع عندما يرث أحدهم ثروة كبيرة، ما يمكنهم من العودة لتحقيق أحلامهم السابقة التي طواها النسيان في مغامرة بشوارع دبي"، حسب موقع السينما.كوم.
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