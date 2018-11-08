بالصور...روبوت يطبق المكياج على مانيكان

شهد معرض الصين الدولي الأول للاستيراد في مدينة شنغهاي الصينية روبوتا يطبّق المكياج باحترافية على "مانيكان".

ابتكر أحد المشاركين في "معرض الصين الدولي للاستيراد" روبوتا قادر على تطبيق المكياج، باستخدام أدوات المكياج لتطبيق أحمر الخدود وأحمر الشفاه والماسكارا بدقة متناهية.

— China News 中国新闻网 (@Echinanews) 5 ноября 2018 г.

ويُظهر في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ذراعا روبوتية تستخدم مستحضرات تجميل مختلفة وتطبقها على وجه المانيكان قبل إعادتها إلى عبواتها وحافظاتها.

يذكر أن المعرض سيستمر من الفترة من 5 إلى 10 تشرين الثاني / نوفمبر الحالي.

وأعلنت شركة "ABB" السويسرية عزمها على إنشاء مصنع "الروبوت الأكثر تطورا" في العالم في شنغهاي. ومن المتوقع أن يتم افتتاح المشروع بحلول عام 2020.