بالصور...عنكبوت ضخم ومينوتور يحتلان مدينة تولوز الفرنسية

وأصبح العنكبوت الضخم والمينوتور 50 طنا أساس برنامج معرض "حارس المعبد" في المسرح الفرنسي "لا ماشين"، وفقا لـ The Atlantic
وتحكم بالآليات الضخمة موظفو "لا ماشين" وساروا بهم في الشوارع على وقع الموسيقى الحية.
المينوتور — في الميثولوجيا الإغريقية هو عبارة عن مخلوق نصفه رجل ونصفه الآخر ثور.
- عنكبوت ضخم ومينوتور يحتلان تولوز الفرنسية© AFP 2018 / ERIC CABANIS
- عنكبوت ضخم ومينوتور يحتلان تولوز الفرنسية© AFP 2018 / ERIC CABANIS
- عنكبوت ضخم ومينوتور يحتلان تولوز الفرنسية© AFP 2018 / ERIC CABANIS
- عنكبوت ضخم ومينوتور يحتلان تولوز الفرنسية© AFP 2018 / ERIC CABANIS
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