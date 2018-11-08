جورج وسوف يهدي معجب تذكار "غير تقليدي" فور وصوله القاهرة على كرسي متحرك (فيديو)

وصل المطرب السوري، جورج وسوف، مساء أمس الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، من أجل إحياء حفل غنائي هناك.

وكان في استقبال وسوف، الذي حضر وهو جالس على كرسي متحرك، رابطة عشاقه في مصر، الذين استقبلوه بالورود والهتافات، ورددوا له، "نورت مصر يا ملك"، بينما أهدى أحد محبيه باقة ورود فور وصول إلى مطار القاهرة الدولي.

واستجاب جورج وسوف لطلب مسؤول محبي رابطة عشاق وسوف، بإهدائه "الفوطة" الخاصة به، المطبوع عليها اسمه بالإنجليزية "George".

وعبر مسؤول محبي جورج وسوف عن سعادته الغامرة من تصرف المطرب الملقب بـ"أبو وديع" معه، واصفا إياه بأنه "سلطان الكرم"، وأشار إلى أن "الفوطة" تحمل رائحة جورج وسوف.

وسيحيي جورج وسوف غدا الجمعة، حفلا غنائيا من تنظيم ساقية الصاوي، الواقع على طريق مصر إسماعيلية.

ويعد هذا الحفل هو أول تعاون بين جورج وسوف وساقية الصاوي.