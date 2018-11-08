بالفيديو... أراد فتح الباب فلم يجده

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شاب صيني يحاول أن يفتح بابا زجاجيا، فيسمك بالمقبض ويتفاجئ بعدم وجود الباب وإنما فقط مقبضين معلقين بالهواء.

وقام بنشر الفيديو المستخدم "Tyrantasorus" على صفحته الشخصية على موقع التويتر معلقا: "أنا أحب النكت التي لا تسيء ولا تسبب أذية لأي شخص".

ونال الفيديو 31 ألف إعجاب، وأكثر من 19 ألف ريتويت، و430 ألف مشاهدة.

وانهالت التعليقات الإيجابية والسلبية من المتابعين، فالبعض اعتبر الفيديو مسل وغير موذ البتة أما البعض الآخر فكتب: "لا يمكنك أن تتاكد بأن مثل هذه النكتة لن تؤذي أحدا، لأن هذا الرجل ربما قد يخاف من الأبواب لبقية حياته. "