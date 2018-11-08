بالفيديو... أراد فتح الباب فلم يجده

وقام بنشر الفيديو المستخدم "Tyrantasorus" على صفحته الشخصية على موقع التويتر معلقا: "أنا أحب النكت التي لا تسيء ولا تسبب أذية لأي شخص".
— Tyrantasorus (@tyrantasorus) 2 ноября 2018 г.
ونال الفيديو 31 ألف إعجاب، وأكثر من 19 ألف ريتويت، و430 ألف مشاهدة.
وانهالت التعليقات الإيجابية والسلبية من المتابعين، فالبعض اعتبر الفيديو مسل وغير موذ البتة أما البعض الآخر فكتب: "لا يمكنك أن تتاكد بأن مثل هذه النكتة لن تؤذي أحدا، لأن هذا الرجل ربما قد يخاف من الأبواب لبقية حياته. "
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