أريانا غراندي تفوز بلقب "امرأة العام"

قال روس سكارانو، نائب رئيس مجلس إدارة "بيلبورد" في بيان، إن "غراندي دائما ما تدافع عن نفسها وعن اختياراتها الفنية، في عالم غالبا لا يرحب بهذا النوع من القوة لدى النساء الشابات"، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

© AP Photo / Paul Sancya شاهد... أسقف يتحرش بالمطربة أريانا غراندي على المسرح ويعتذر لها

كما أنه كان لأريانا غراندي (25 عاما) أغنيات اندرجت في قائمة "أفضل 40 أغنية"، منها "No Tears Left To Cry" و''Breathin" و"God Is A Woman".

وساعدت أريانا غراندي في تنظيم حفل "One Love Manchester" العام الماضي، الذي جمعت من خلاله تبرعات أكثر من 23 مليون دولار لضحايا حادث مانشستر الإرهابي، في المملكة المتحدة.

وستنال أريانا غراندي جائزة "امرأة العام" في الدورة الـ 13 لحفل "المرأة في الموسيقى" السنوي، الذي تنظمه "بيلبورد"، ويقام في 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في مدينة نيويورك الأمريكية.

يذكر أن من تسلمن جائزة "امرأة العام" في السنوات السابقة هن تايلور سويفت وليدي غاغا ومادونا وسيلينا غوميز.