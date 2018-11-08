"10 دقائق فقط"... فيسبوك على خطى واتسآب في هذه الميزة

فبحسب موقع "Engadget" الأمريكي، فإن موقع التواصل سيقوم بتفعيل خاصية محو الرسائل المرسلة.

© REUTERS / ERIC GAILLARD فيسبوك وإنستغرام يحققان في التدخل بالانتخابات الأمريكية المقبلة

بحيث سيكون أمام الشخص المرسل مدة 10 دقائق فقط بعد إرساله للرسالة من أجل محوها، بشرط قبل قرأتها من الجانب المتلقي لها.

وهو مايشبه لحد كبير الخاصية الموجودة في تطبيق "واتسآب" ولكن بفترة زمنية أقصر حيث يسمح "واتسآب" بمحو الرسالة بعد مضي ساعة من إرسالها.

وبحسب معلومات من موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فإن إتاحة هذه الميزة ستكون من أجل ضمان أمن المعلومات الخاصة بالموقع.

هذا ويعتبر "فيسبوك" من أهم شبكات التواصل الاجتماعي في العالم والموقع الأكثر استخداما، حيث وصل عدد مستخدميه إلى نحو ملياري شخص.