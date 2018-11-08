تسريبات تكشف عن مزايا غير مسبوقة في سماعات "أبل" اللاسلكية

كشفت تسريبات حديثة عن مزايا غير مسبوقة، تحملها شركة "أبل" لمستخدمي سماعاتها اللاسلكية "إير بودز 2"، المتوقع طرحها في الأسواق الشهر المقبل.

فوفقا للشهادة التي تم تسريبها عبر صحيفة "MySmartPrice"، فإن سماعات "إير بودز 2" الجديدة، ستدعم تقنية "بلوتوث 5.0"، بدلا من إصدار "بلوتوث 4.2" المتوافرة في الجيل الأول من السماعات، بحسب موقع "تي 3".

وستوفر تقنية "بلوثوث 5.0" 4 أضعاف النطاق اللاسلكي لمعيار "بلوثوث 4.2"، المتاح حاليا في سماعات "إير بودز" الأصلية، وهو ما سيمنح المستخدم نطاق أوسع للتحرك، كما يوفر معيار "بلوتوث" الجديد ضعف كمية نقل البيانات.

ووفقا للشهادة المسربة، فإن طرازات سماعات "إير بودز 2" الجديدة تحمل أرقام A2031 وA2032، التي يعتقد أنها تشير إلى سماعة الإذنين اليسرى واليمنى على التوالي.

أيضا من بين مفاجآت سماعات الجيل الثاني من "إير بودز" اللاسلكية، هو تحسن عمر بطاريتها، إذ أن الشحنة الواحدة للنسخة الأولى من السماعات تدعم 5 ساعات من وقت الاستماع، وما يقرب من ساعتين من وقت التحدث، ولكن سماعات "إيرز بودز 2" الجديدة ستدعم ما يعادل 24 ساعة من وقت الاستماع.

كما أنه من المتوقع أن تضم سماعات "إير بودز 2" الجديدة ميزة جديدة كليا، وهي اهتمامها بصحة المستخدم، وذلك بفضل احتوائها على أجهزة استشعار للصحة واللياقة البدنية والتمرينات وقياس معدل ضربات القلب وحركة الجسم والسعرات الحرارية المحروقة.