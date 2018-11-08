بالصور... نجلاء فتحي تغيب عن عزاء زوجها حمدي قنديل

أقيم مساء اليوم الخميس، عزاء الكاتب الصحفي المصري، حمدي قنديل، في مسجد عمر مكرم وسط العاصمة المصرية القاهرة.

وحرص عدد من مشاهير الفن والإعلام والسياسة على تقديم واجب العزاء في رحيل حمدي قنديل، ومنهم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، والممثل خالد النبوي، والإعلاميان محمود سعد ومنى الشاذلي، والممثلة نادية الجندي، والسياسي حمدين صباحي.

وغابت الممثلة المصرية نجلاء فتحي عن حضور عزاء زوجها حمدي قنديل، بسبب حالتها النفسية السيئة، وحضرت بالنيابة عنها ابنتها ياسمين، لتلقي العزاء.

113 صورة من عزاء حمدي قنديل.. غياب نجلاء فتحي وحضور ابنتها ومرتضى منصور ومحمود سعد ومشاهير الفن والإعلام والسياسةhttps://t.co/RgL15SwsqT pic.twitter.com/SIXbBCXdi2 — FilFan.com (@FilFan) November 8, 2018

ونشرت تقارير محلية مصرية، فيديو للحظة انهيار نجلاء فتحي في جنازة زوجها الراحل، حمدي قنديل، الذي توفي مساء الأربعاء، عن عمر 82 عاما، بعد صراع مع المرض.

وفي مذكراته التي طرحها قبل 4 سنوات، وتحمل عنوان "عشت مرتين"، ذكر الإعلامي الراحل أنه التقى نجلاء فتحي للمرة الأولى، في عام 1991، أثناء تغطيته لمهرجان القاهرة السينمائي.

وظل حمدي قنديل ملازما لزوجته نجلاء فتحي في رحلة علاجها من مرض "الصدفية" في أوروبا، التي أصيبت به في عام 2015.