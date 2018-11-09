فنانة مغربية تنال وساما ملكيا من درجة ضابط

وأشارت بطمة إلى أن السبب في نيلها للوسام هو بفضل أغنية "المغرب مغربنا"، التي وجهتها إلى وطنها المغرب وتراثه وحضارته.
وشاركت دنيا بطمة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" منشورا، جاء فيه: "في مثل هذا اليوم وبالاحتفال بمسيرتنا الخضراء، هذه الأغنية كانت سببا في توشيحي بوسام من درجة ضابط من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ورعاه وأشكر كل من عمل على نجاح هذا العمل".
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في مثل هذا اليوم وبالاحتفال بمسيرتنا الخضراء هذه الاغنية كانت سببا في توشيحي بوسام من درجة ضابط من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورعاه وأشكر كل من عمل على نجاح هذا العمل @mohamederifai @cherabimohamedofficiel #محمد الادريسي @designer_chaimae @anuarelmir @alturkproductions لكن القادم اجمل حفظ الله ملكنا ورعاه 😍🇲🇦🇲🇦🇲🇦😍 #ذكرى_المسيرة_الخضراء #الصحراء_المغربية #الله_الوطن_الملك #عاش_المغرب_ملكا_و_شعبا #المغرب_مغربنا وطبعا محبيني الس كان لهم اكبر دور في نجاح العمل ❤️
وكانت دنيا بطمة أثارت جدلا، في شهر أكتوبر/تشرين الأول، بسبب التصريحات التي أدلت بها لقناة "ATV" الكويتية.
واعترفت بطمة أنها تحب الفن، وفي نفس الوقت أنه "حرام"، وأن ما تقوم به الآن خطأ، وسيأتي يوم وتقوم بتصحيحه.
وأضافت أن "الناس يفعلون أشياء محرمة. ليس فقط الفن هو الحرام، فحين تتكلم عن أخيك وتأكل لحمه فهذا أيضا حرام".
وتابعت: "الله يسامحنا، لكن أنا أحب الفن حتى لو كان غلط، وإن شاء الله في يوم من الأيام سأصلحه".
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