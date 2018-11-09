"واتسآب" يضيف "ميزة مريحة" في الرسائل الصوتية

أضاف تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" ميزة جديدة ومريحة، موجهة في المقام الأول لمحبي تبادل الرسائل الصوتية.

وتتلخص الميزة الجديدة في التشغيل التلقائي للرسائل الصوتية، التي تصل إلى المستخدم على دفعات، دون الحاجة إلى ضغط زر التشغيل على كل مقطع بشكل منفصل.

© REUTERS / RUPAK DE CHOWDHURI واتسآب" يختبر ميزة أمنية حصرية على هواتف "آيفون"

ويلجأ مستخدمون كثيرون للتطبيق إلى إرسال رسائلهم الصوتية على دفعات، وبشكل متتال، مما يعني أن الميزة الجديدة تريح المتلقي من تشغيل كل واحد على حدة، إذ يكفي تشغيل المقطع الأول ليقوم التطبيق تلقائيا بتشغيل الرسائل الصوتية الصادرة والواردة واحدة تلو الأخرى.

وعند نهاية كل رسالة صوتية وبداية الأخرى، يصدر التطبيق مؤشرا صوتيا لينبه المستخدم بذلك.

يذكر أن الميزة الجديدة متوفرة على الإصدار 2.18.101 من "واتسآب" على هواتف "آيفون" الذكية، ولكن جرت عادة "واتسآب" أن يدرج المزايا الجديدة لدى المستخدمين بالتدريج، مما يعني أنها ستصل إلى مستخدمي هواتف "أندرويد" قريبا.