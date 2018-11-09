"واتسآب" يضيف "ميزة مريحة" في الرسائل الصوتية

وتتلخص الميزة الجديدة في التشغيل التلقائي للرسائل الصوتية، التي تصل إلى المستخدم على دفعات، دون الحاجة إلى ضغط زر التشغيل على كل مقطع بشكل منفصل.
وعند نهاية كل رسالة صوتية وبداية الأخرى، يصدر التطبيق مؤشرا صوتيا لينبه المستخدم بذلك.
يذكر أن الميزة الجديدة متوفرة على الإصدار 2.18.101 من "واتسآب" على هواتف "آيفون" الذكية، ولكن جرت عادة "واتسآب" أن يدرج المزايا الجديدة لدى المستخدمين بالتدريج، مما يعني أنها ستصل إلى مستخدمي هواتف "أندرويد" قريبا.
My grandpa sends me voice messages because he doesn’t know how to text on WhatsApp 😍 pic.twitter.com/MxEjSFBomE— nanduhhknee (@nandimoht) October 6, 2017
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