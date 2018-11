بالفيديو... السعودية تبني أول منزل بالطباعة ثلاثية الأبعاد في الشرق الأوسط

View this post on Instagram

. أول منزل في الشرق الأوسط يبنى باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. يقع المنزل في الرياض وسيكون متاحاً للزيارات لـ 5 أيام، وتم بناؤه في 25 ساعة على يد 4 سعوديين وخبيرَيْن أجنبيَّيْن. وأشار المشرف على مبادرة تحفيز تقنية البناء أن الوزارة بدأت في استخدام التقنيات الحديثة في أكثر من 60% من مشاريعها الحالية

