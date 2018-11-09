بالفيديو... السعودية تبني أول منزل بالطباعة ثلاثية الأبعاد في الشرق الأوسط

كشف برنامجا الإسكان وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030" عن نجاح تجربة بناء أول منزل باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، في السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذه التجربة "تأتي بهدف مواكبة التقدم التكنولوجي في عالم البناء المستقبلي، والاستفادة من أحدث التقنيات التي توصل إليها العالم، وأن تكون المملكة سباقة في تعزيز اعتماد تقنيات البناء المبتكرة في قطاع البناء والتشييد وتوطين صناعتها في المملكة بما يتفق وأهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020".

وتم اكتمال بناء المنزل الواقع على أرض وزارة الإسكان غرب مطار الملك خالد الدولي بالرياض عن طريق شركة (Cybe) الهولندية، التي تعد من أبرز الشركات التي تمتلك هذه التقنية في العالم.

ومن المقرر أن يكون هذا المنزل متاحا للزيارات والاطلاع على هذه التجربة من المختصين والعاملين والمهتمين بهذا القطاع من مهندسين ومعمارين وشركات متخصصة في مجال التشييد والبناء ولمدة 5 أيام.

ويمكن للراغبين في زيارة المنزل ومشاهدة مراحل الطباعة والتعرف عن قرب على هذه التقنية حجز موعد للزيارة عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان السعودية.

يشار إلى أن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد يتم من خلالها بناء مجسم ملموس من نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد، ويمكن الحصول على هذا المجسم من خلال ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد (3D Scanner)، أو من خلال تصميمه باستخدام أحد برامج الحاسوب الخاصة بالتصميم ثلاثي الأبعاد.

ويتم تشكيل هذا النموذج عن طريق طباعة مجموعة من الطبقات المتتالية بعضها فوق الآخر حتى يتم الحصول على الشكل النهائي، وهو ما يعرف بنظام التصنيع المضاف، ويختلف هذا النظام عن نظامي القولبة والنحت اللذين يبددان أكثر من 90% من المادة المستخدمة في التصنيع.