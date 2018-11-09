كتاب جديد يقدم سعاد حسني كما لم تعرفها من قبل... وثائق بخط يدها

من أبرز الكتب المعروضة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، والمقام حاليا في الفترة من 31 أكتوبر/تشرين الأول إلى 10 نوفمبر/تشرين الثاني، كتاب جديد هو الأول من نوعه عن الممثلة المصرية الراحلة، سعاد حسني.

ومن اسم الكتاب "سعاد حسني بخط يدها"، فإنه يضم وثائق يد الممثلة الشهيرة بلقب "السندريلا"، توثق الرحلة الإنسانية لحياة الممثلة الشهيرة بـ "السندريلا"، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

وتشير معدة الكتاب، الصحفية ولاء جمال، أن الكتاب يحتوي على شهادات كل من اقتربوا من سعاد حسني، كما أنه يضم بين صفحاته كل تفاصيل شقتها بحي الزمالك في القاهرة، وصور نادرة من محتوياتها الخاصة.

"سعاد حسنى بخط يدها" السندريلا كما لم تعرفها من قبل.. لولاء جمال https://t.co/1Uu1L7aFII pic.twitter.com/VHH0GGob0t — الجمهورية اونلاين (@agomhuriaonline) August 20, 2018

ولفتت الجمال، عن إقامتها لندوة قريبا في نقابة الصحفيين، تضم نخبة من نجوم الفن والإعلام والثقافةـ لمناقشة كتابها "سعاد حسني بخط يدها" بشكل أوسع، لعرض أهم الجوانب الخفية الإنسانية في حياة سعاد حسني، والتي كانت مجهولة للكثيرين من معجبيها.

#أدب_الرسائل رسالة الفنانة سعاد حسني إلى الله بخط يدها 🍂 pic.twitter.com/BOK3qYSLJp — alazm (@sehamalazm) October 16, 2018

وتوفيت سعاد حسني في عام 2006، بعد سقوطها من شرفة منزلها في العاصمة البريطانية لندن، في حادث مازال يراه الكثير من أصدقائها والعاملين في الإعلام بأنه مؤامرة لقتلها، بعدما هددت وزير الإعلام المصري الأسبق، صفوت الشريف، بنشر مذكراتها الخاصة، والتي ستروي من خلالها تفاصيل تجنيدها لصالح المخابرات المصرية في ستينيات القرن الماضي.