بيع متعلقات للراحل ستيفن هوكينغ في مزاد مقابل مليون دولار (صور)

وتوفي ستيفن هوكينغ، الذي اشتهر بأبحاثه لاستكشاف نشأة الكون، في مارس/آذار عن عمر 76 عاما، بعد أن أمضى جل حياته قعيدا على كرسي متحرك بسبب مرض عصبي، وفقا لـ"رويترز".

وبيعت بعض متعلقاته، ومن بينها مقالات وميداليات وجوائز ونسخة من كتابه "تاريخ موجز للزمن" تحمل بصمة إبهامه عبر الإنترنت، أمس الخميس، إلى جانب خطابات ومخطوطات تعود لإسحق نيوتن وتشارلز داروين وألبرت آينشتاين.

© REUTERS / TOBY MELVILLE جائزة ألبرت أينشتاين المملوكة للراحل البريطاني الراحل ستيفن هوكينغ في دار مزادات "كريستيز"، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018

وبيعت أطروحة هوكينغ التي تحمل عنوان "خصائص الأكوان المتسعة"، والمؤلفة من 117 صحفة بمبلغ 584750 جنيها استرلينيا، متجاوزة القيمة المقدرة لها قبل المزاد وهي 150 ألف جنيه استرليني.

وبيعت ميداليات وجوائز مقابل 296750 جنيها استرلينيا، في حين بيع الكرسي المتحرك أحمر اللون مقابل 296750 جنيها استرلينيا، بينما كانت القيمة المقدرة له قبل المزاد هي 15 ألفا فقط.

© REUTERS / TOBY MELVILLE الكرسي المتحرك للعالم البريطاني الراحل ستيفن هوكينغ في دار مزادات "كريستيز"، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018

وأجرت دار مزادات "كريستيز" المزاد الإلكتروني على مدار 9 أيام تحت اسم "على أكتاف العمالقة"، لجمع تبرعات لمؤسسة ستيفن هوكينغ الخيرية ورابطة مرضى العصب الحركي.

وقال، توماس فنينغ، رئيس قسم الكتب والمخطوطات بدار مزادات "كريستيز" في لندن قبل إجراء المزاد لرويترز: "كان ستيفن هوكينج شخصية عظيمة في أنحاء العالم. امتلك هذه القدرة المذهلة على التواصل مع الناس".