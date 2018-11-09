الإعلان عن بيع ألماسة نادرة جدا وبسعر مذهل

تطرح دار مزادات "كريستيز" للبيع في جنيف الأسبوع المقبل ألماسة وردية شديدة الندرة تزن نحو 19 قيراطا، من المتوقع أن يصل سعرها إلى 50 مليون دولار.

وفقا لدار مزادات "كريستيز" فإن الألماسة مستطيلة الشكل هي أكبر ألماسة وردية تطرح في مزاد على الإطلاق.

© Sputnik . Александр Кряжев بيع أحجار ألماس كبيرة بقيمة 17 مليون دولار في إحدى المدن الروسية

وتعود الألماسة التي أطلق عليها اسم "بينك ليجاسي" إلى عائلة أوبنهايمر التي سيطرت لفترة طويلة على شركة "دي بيرز" والتي احتكرت قطاع الألماس على مستوى العالم حتى أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.

وعلى الرغم من ارتفاع السعر المقدر لها ويتراوح بين 30 و50 مليون دولار فإن دار "كريستيز" تتوقع أن تجتذب مشترين، خاصة من آسيا، بحسب ما نقلت "رويترز".

ومن بين ما يميز هذه الألماسة الوردية الزاهية أنها مستطيلة وهو القطع الذي يستخدم عادة مع الألماس الأبيض مما يزيدها تفردا.

وفي السنوات الأخيرة أصبح الألماس الملون يستقطب اهتماما كبيرا إذ تحطم الأسعار التي تباع بها الأحجار الثمينة باللونين الأزرق والوردي الأرقام القياسية في المزادات.